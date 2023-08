L’Arabia Saudita tenta Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del Napoli, legato al club azzurro da un contratto fino al 2024, non ha prolungato l’accordo con la società, che – secondo le ultime notizie di calciomercato – non chiude alla cessione del giocatore. Zielinski è nel mirino del ricchissimo Al Ahly, disposto ad offrire un ingaggio stagionale di circa 14-15 milioni di euro, con un incremento della proposta presentata un paio di mesi fa e respinta dal calciatore. Adesso, il rilancio potrebbe convincere il giocatore ad accettare la nuova destinazione. Il Napoli si sta muovendo per l’eventuale sostituto e da giorni è sulle tracce di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta.

L’Arabia Saudita, in relazione al Napoli, torna nelle news anche per la situazione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, legato agli azzurri da un contratto fino al 2025, è sempre nel mirino della Saudi Pro League. Secondo media nigeriani, Osimhen avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un ricchissimo contratto pluriennale. Il Napoli, però, non si sarebbe ancora seduto al tavolo con i potenziali acquirenti.