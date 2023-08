Sardar Azmoun ancora non è ufficialmente il nuovo centravanti della Roma. Ma le ultime notizie che arrivano dal calciomercato rimbalzano sui social e gelano le chat dei tifosi della squadra guidata da Mourinho. I primi hashtag in tendenza su Twitter (o X secondo le preferenze), insieme a #Prigozhin, sono #Pinto, #AsRoma, #Mourinho e #Friedkin.

Nell'ordine, il direttore sportivo che dopo aver trattato, e perso, tutti i centravanti disponibili sul mercato sta per firmare un acquisto difficilmente comprensibile, una società che rischia di tradire la gigantesca fiducia riposta da una tifoseria intera, l'allenatore simbolo di cui si invoca una reazione e la proprietà, da sempre silenziosa e ora chiamata a dare delle risposte.

I tifosi romanisti sono disorientati. Nell'attesa che la notizia diventi ufficiale, i commenti si dividono tra le richieste di licenziamento di Pinto, "il peggior direttore sportivo della storia della Roma", le parodie, con il dialogo tra Oronzo Canà e il presidente della Longobarda che torna sempre utile, e gli inviti alla contestazione.

Quello che sui social assume la forma della provocazione, sulle chat di whatsapp diventa sfogo libero. "Non ce lo meritiamo, non è possibile". "Se è vero, butto l'abbonamento". "Non ce li danno i giocatori veri, e questo è pure infortunato". "Non voglio sapere né leggere".

Fino a ieri, la trattativa per l'acquisto di Duvan Zapata teneva accese le speranze di chiudere il calciomercato con un innesto utile. La suggestione Romelu Lukaku accendeva ancora la fibrillazione per un nome ad effetto. Oggi, i tifosi della Roma si sono svegliati con la notizia del prossimo acquisto di Sardar Azmoun, che nelle ultime due stagioni al Bayer Leverkusen, in Bundesliga, ha realizzato 5 gol in 44 presenze totali. Non esattamente il biglietto da visita giusto per pensare di poter risolvere i problemi di un attacco ridotto al solo Belotti. E neanche per rispondere alle attese di una piazza che ha dimostrato di meritare altro. Poi, come sempre, il campo potrà ribaltare tutto e rendere Azmoun un grande affare. Per ora, però, i tifosi della Roma fanno molta fatica a crederlo. (Di Fabio Insenga)