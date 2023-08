Calciomercato Roma, Milik e Zapata per attacco: Juve e Atalanta, le news

Arkadiusz Milik nell'agenda della Roma. Le ultime news di calciomercato segnalano l'interessamento del club giallorosso per l'attaccante della Juventus. Milik è appena stato riscattato dalla società bianconera, che ha prelevato il giocatore dal Marsiglia. La Roma è da settimane alla ricerca di un numero 9: arrivare ad Alvaro Morata è quasi impossibile e José Mourinho deve ripiegare su altre eventuali soluzioni. Milik, esperto e collaudato in Serie A, potrebbe essere un'opzione valida. La Juve, però, chiederebbe 15 milioni per il polacco: troppi, al momento.

I giallorossi quindi avrebbero acceso i riflettori su un altro nome noto del campionato italiano: Duvan Zapata, in probabile uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo di Gianluca Scamacca a Bergamo. Giallorossi e nerazzurri inizialmente si sono seduti intorno allo stesso tavolo per discutere di Luis Muriel, idea non del tutto decollata, spostando poi, secondo quanto riporta Sky Sport, l’attenzione proprio su Zapata. Primi contatti e idea che potrebbe presto diventare sempre più concreta, con la Roma che dunque valuta con attenzione la prima punta colombiana che, ricordiamo, è in scadenza nel 2024 con l’Atalanta.

La Roma intanto continua a insistere per Marcos Leonardo del Santos. Si continua a lavorare per cercare di trovare l'intesa totale sul prezzo del trasferimento e sulle modalità di rateizzazione dei 18 milioni proposti (10 base fissa e i 8 di bonus). Il Santos – sapendo di una maggiore disponibilità economica dei giallorossi dopo la remunerativa cessione del difensore Roger Ibanez in Arabia Saudita – ha alzato le richieste economiche per il trasferimento dell'attaccante. A centrocampo, invece, il giocatore scelto è sempre Renato Sanches: si attende il via libera del Psg al trasferimento in prestito.