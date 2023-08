Calciomercato Roma, ecco Azmoun per Mourinho: chi è, ultime news

Sardar Azmoun, 26enne attaccante iraniano del Bayer Leverkusen, con ogni probabilità sarà il nuovo rinforzo della Roma di José Mourinho secondo le ultime news del calciomercato di oggi. Azmoun, autore di 45 gol in Nazionale e in passato prolifica punta dello Zenit San Pietroburgo, dovrebbe integrare il reparto offensivo giallorosso dopo i falliti assalti della Roma ad una serie di attaccanti: da Alvaro Morata a Duvan Zapata, passando per il sogno Romelu Lukaku, la Roma è arrivata ad una settimana dalla fine del calciomercato con una casella dell’attacco ancora da riempire. Azmoun negli anni scorsi è stato accostato ad altre squadre italiane, comprese Juve e Milan: ora lo sbarco in Serie A sempre imminente.