Calciomercato Roma, Marcos Leonardo non arriva: ultime news

La Roma non acquista Marcos Leonardo. Secondo le ultime news di calciomercato, come riferisce Sky Sport, la società giallorossa rinuncia all'idea di prendere il ventenne attaccante del Santos. Il club brasiliano non intende privarsi del giocatore in questa fase della stagione e ha sostanzialmente chiuso la porta davanti ad ogni proposta della Roma, che nelle ultime settimane ha modificato le proprie offerte per cercare di ottenere il sì dai paulisti. Il discorso va in archivio, ma non definitivamente: a gennaio 2024, durante il mercato invernale, si potrebbe tornare al tavolo per arrivare alla fumata bianca. Intanto, però, a poche ore dall'inizio del campionato di Serie A 2023-2024 il club giallorosso deve ancora completare l'attacco a disposizione dell'allenatore José Mourinho. La Roma va a caccia di una soluzione guardando al mercato interno e a quello estero: da monitorare la posizione di Duvan Zapata, che potrebbe lasciare l'Atalanta.