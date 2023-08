La Roma sfrutterà gli ultimi giorni di mercato per regalare un attaccante a José Mourinho. Viste le difficoltà con l'Atalanta per arrivare a Duvan Zapata, il club giallorosso sonda la pista che porta a Romelu Lukaku. A oggi non ci sono trattative in corso con il Chelsea, secondo le ultime news di calciomercato di oggi. I giallorossi potrebbero inserirsi, eventualmente, solo negli ultimi giorni di mercato per l'attaccante belga e solo nel caso i 'Blues' aprissero al prestito. Tra l'altro il Chelsea ha solo uno slot libero per fare un prestito in uscita, considerando che ne ha fatti già 6 su un massimo di 7 a livello internazionale: in caso di ennesima operazione in prestito nei prossimi giorni, Lukaku potrebbe partire solo a titolo definitivo, ipotesi a quel punto quasi irrealizzabile per la Roma.