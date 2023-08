Duvan Zapata e la Roma, la fumata bianca non arriva ancora. E intanto, tra le ultime news e i rumors di calciomercato, spunta il nome di Romelu Lukaku. La società giallorossa continua la caccia ad un attaccante da mettere a disposizione dell’allenatore José Mourinho. In cima alla lista rimane il nome di Zapata. Il 31enne attaccante colombiano dell’Atalanta sembra convinto dall’ipotesi Roma, manca però l’intesa tra le due società. I giallorossi spingerebbero per il prestito con riscatto vincolato a determinate condizioni.

A Bergamo, inoltre, si valuta anche l’eventuale sostituto. Alla Roma, in queste ore, viene accostato il nome di Romelu Lukaku. Il centravanti del Chelsea, fuori dal progetto tecnico dei blues, per settimane è stato segnalato nel radar della Juventus. La trattativa che avrebbe dovuto portare Dusan Vlahovic a Londra non è decollata e Lukaku, che finora ha sempre escluso l’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita, potrebbe cercare un’altra soluzione italiana nell’ultima porzione del calciomercato.