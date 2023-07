Calciomercato, Verratti torna in Italia? "2-3 settimane per capire"

Rafaela Pimenta, agente del centrocampista del Psg: "Verratti in Italia? Adesso è in vacanza, vedremo"

"Verratti lascia il Psg? Il mercato è appena iniziato, non facciamo casino... Qualsiasi cosa dovessi dire sui miei ragazzi creerebbe caos, quindi per evitare problemi non dirò niente". Così l'avvocat Rafaela Pimenta, a margine della cerimonia di presentazione del 21° Golden Boy, in merito al prossimo calciomercato che potrebbe portare Marco Verratti lontano dal Psg dopo 11 anni. "Abbiamo bisogno di 2-3 settimane per capire i vari movimenti, è ancora presto. Verratti in Italia? Gioca in Nazionale, più italiano di così... Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo", aggiunge.

Pimenta cura anche gli interessi di Paul Pogba, reduce da una stagione disastrosa alla Juventus. "Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico", dice. Successivamente l'agente ha parlato delle offerte provenienti dall'Arabia Saudita: "Apprezzo molto queste offerte, dobbiamo rispettare i club della Saudi League. Il fatto che spendano questi soldi vuol dire che hanno dei progetti concreti".