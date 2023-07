Carraro: "Non era vero Premier Padel Tour senza le donne, il prossimo anno tutti tornei combined"

"Avere il tabellone femminile era una mia sfida fin dall’inizio, ci tenevo tantissimo. Non era un vero tour senza le donne”. Queste le parole di Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, in conferenza stampa in occasione dell'Italy Major Premier Padel al Foro Italico, commentando l’esordio femminile nel circuito Premier Padel durante il torneo capitolino. “Le donne non giocheranno tutti i tornei quest’anno perché abbiamo chiuso un accordo con le giocatrici in corso e non tutti i tornei riuscivano ad adeguarsi a livello organizzativo, ma dal prossimo anno tutti i tornei Premier Padel saranno combined”, ha sottolineato Carraro, molto soddisfatto del bilancio del torneo fin qui “è al di là delle nostre aspettative e di quesisti ringrazio Fitp e Sport e Salute per il lavoro svolto".

Sul grande caldo di questi giorni Carraro ha invece detto: “Sapevamo che sarebbe stata una settimana difficile, ma volevamo fare il torneo. Ci tenevamo tutti. Era una sfida ed è stata vinta. Il prossimo anno sicuramente sceglieremo il periodo migliore per ogni location. A Roma si giocherà nella miglior settimana possibile per la città".

Carraro ha poi sottolineato il grande successo del Padel ai Giochi Europei di Cracovia, chiudendo sui prossimi Europei a squadre: “Non abbiamo ancora deciso dove farli, ma una cosa la posso dire: la crescita che sta avendo il padel porterà a un livellamento tra le nazioni e il prossimo campionato europeo sarà una bella sorpresa per tutti dal punto di vista del gioco”.