Al via alle 21 Barcellona–Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions, che si gioca oggi martedì 12 marzo allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e sull'app Infinity+. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sul sito o app di SportMediaset e Mediaset Infinity. In alternativa sarà trasmessa anche su Sky GO o su NOW, piattaforma che mette a disposizione il meglio della programmazione Sky.

Gli azzurri cercano la prima vittoria contro i blaugrana e il secondo quarto di finale di Champions nella loro storia, dopo quello raggiunto lo scorso anno. "Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e ultimamente in buona salute. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve giocare alla pari con ogni avversario e cercare di vincere le partite", ha detto l'allenatore del Napoli Francesco Calzona, in conferenza stampa alla vigilia della partita. "Non c'è bisogno di fare grandi cose per far capire l'importanza della partita - ha aggiunto - E' una partita che si prepara da sé. Non è da tutti giocarsi i quarti di Champions contro un avversario di questo livello. Sotto questo aspetto non ho utilizzato il mio tempo. Ci siamo concentrati su altre cose dove abbiamo dei difetti e su cui dobbiamo migliorare. Concedere determinate cose in queste partite può diventare fatale".

Cosa hanno detto gli allenatori

"Abbiamo sfruttato questi pochi giorni per rimettere a posto le idee. Ho visto i ragazzi vogliosi di fare bene, anche se abbiamo lavorato poco sul campo. La fase difensiva non può essere fatta di fantasia, prendiamo sempre gol ma piano piano abbiamo limitato le occasioni degli avversari. Il percorso è un po' più lungo, c'è voglia di migliorare e mi auguro che domani sera si possa fare meglio. Abbiamo tantissimo da fare per diventare una squadra vera come quella dell'anno scorso. Non credo che ci riusciremo, ma abbiamo tanti margini di miglioramento", ha proseguito Calzxona.

"Ringrazio Xavi perché ha speso parole importanti per noi, è un grande allenatore e sono una grande squadra, che non è in crisi ma è in salute - ha continuato l'allenatore del Napoli - Gli manca qualche giocatore ma ha una rosa ampia. Sono favoriti ma non mi spavento, credo fermamente alla mia squadra. Domani è una partita fondamentale, resta uno degli obiettivi principali della nostra stagione. Dobbiamo trovare entusiasmo e certezze da sfruttare poi anche in campionato. Il Barcellona ha un'identità chiara, continuerà a fare quello che sanno perché lo fanno bene. Il Barcellona ha tante soluzioni sia negli uomini che tatticamente. Li abbiamo studiati, speriamo di contenerli e di diventare più squadra noi, visto che non lo siamo. Se lo faremo la partita sarà aperta".

"È la partita più importante della stagione, siamo motivati e preparati. Sono quattro anni che non arriviamo ai quarti ed è una grande opportunità davanti a un grande rivale, non dimentichiamoci che sono campioni d’Italia, ma giochiamo in casa e mi aspetto una notte magica per l’ambiente e tutti. Siamo stati migliori lì a Napoli e lo vogliamo essere anche qui a Barcellona, abbiamo bisogno di uno stadio pieno", ha detto dal canto suo l'allenatore del Barcellona, Xavi. All'andata al Maradona è finita 1-1. "Calzona ha migliorato il Napoli, ora è più solido, li vedo migliorati e più dinamici - ha aggiunto il tecnico catalano - Noi abbiamo diversi infortuni importanti come quelli di Pedri, ma non devono essere una scusa, dobbiamo provare a vincere la partita a prescindere dalle assenze. Non abbiamo paura di sbagliare, ma la voglia di dimostrare di essere una grande squadra. Affronteremo un Napoli coraggioso, che ci presserà alto e che proverà a tenere la palla. Credo che sarà una partita spettacolare perché non speculano, hanno un grande livello davanti con Politano, Osimhen e Kvara, sarà una grande partita contro una grande squadra. Del Napoli mi piacciono molte cose, il tridente che hanno è fra i top d’Europa, in difesa provano sempre a giocare la palla, un po’ come noi". Infine Xavi ha scelto il calciatore preferito tra gli avversari. "Difficile dire quale giocatore preferisco del Napoli, ma ti direi Lobotka, mi piacerebbe vederlo al Barça perché credo abbia il livello per poterci giocare".

La probabile formazione del Napoli

Calzona ha convocato 22 giocatori per il match con il Barcellona. Cajuste e Ngonge rientrano nella lista, tutto ok anche per Rrahmani che è recuperato. Questo l'elenco completo. Portieri: Meret, Gollini, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera. Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traorè, Lobotka. Attaccanti: Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Ngonge, Simeone, Raspadori, Osimhen.