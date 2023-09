Napoli in campo a Braga contro lo Sporting per la gara valida oggi per la prima giornata del Gruppo C di Champions League. Nello stesso girone, successo del Real Madrid che batte 1-0 l'Union Berlino con un gol allo scadere realizzato da Bellingham.

LA PARTITA

Si parte col piede sull'acceleratore. I portoghesi si presentano subito coi fiocchi. Discesa di Djalo, cross e girata di Horta: Meret deve togliere il pallone dall'angolo basso. Il Braga rischia subito di farsi malissimo al 5'. Fonte si addormenta e regala palla a Osimhen, il nigeriano spreca il dono e colpisce il portiere Mathaus sprecando una chance colossale. La pressione dei campioni d'Italia aumenta e all'11' il gol sembra cosa fatta. Servono 2 parate di Mathaus per negare il vantaggio agli azzurri. Il portiere prima devia il colpo di testa di Osimhen, poi trova l'aiuto del palo per neutralizzare la capocciata di Di Lorenzo.

La partita è per larghi tratti un monologo partenopeo. Il nigeriano al 22' va vicinissimo al bersaglio grosso con un colpo di testa, al 26' su imbucata di Kvaratskhelia centra la traversa e quasi la spacca. Il Braga si fa vivo con Abel Ruiz, che da solo tiene in apprensione la retroguardia dei padroni di casa. Al 34', entra in scena il Var. L'arbitro fischia il rigore per il Napoli, le immagini però evidenziano il fallo di Osimhen su Niakaté: niente penalty. Il vantaggio degli ospiti, più che meritato, arriva nel recupero: Di Lorenzo sblocca il risultato, 0-1. Il capitano è bravissimo a sfruttare la sponda di Osimhen, botta secca all'incrocio e Napoli avanti.