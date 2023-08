"Solo i club europei possono partecipare alla Champions League, all'Europa League o alla Conference League". Lo afferma a L'Equipe il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, chiarendo che i club dell'Arabia Saudita non potranno competere nelle coppe europee. Nonostante la forte crescita finanziaria del campionato saudita, che recentemente ha attirato giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Neymar e Sadio Mane, Ceferin non vede il paese come una minaccia per il calcio europeo.

"Abbiamo avuto una situazione simile con la Cina, che ha acquistato giocatori a fine carriera e ha offerto loro molti soldi. Il risultato è stato che il calcio cinese non si è sviluppato comunque. E per quanto ne so, Mbappé e Haaland non sognano l'Arabia Saudita", ha detto.

Ceferin ha aggiunto che l'approccio utilizzato dall'Arabia Saudita "non è la strada giusta" e che la lega saudita "dovrebbe lavorare sulla formazione di giocatori e allenatori, ma questo non è un mio problema".