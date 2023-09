Lazio e Atletico Madrid in campo oggi per il match valido per la prima giornata del Gruppo E di Champions League. Spagnoli avanti 1-0 dopo il primo tempo.

Il match comincia con un ritmo compassato. I biancocelesti gestiscono il possesso di palla alla ricerca di spazi che i colchoneros non concedono. Gli spagnolo mettono il naso fuori dal bunker con un paio di combinazioni innocue Morata-Griezmann, che non arrivano al tiro. Dall'altra parte ci prova Zaccagni, ma Oblak può limitarsi all'ordinaria amministrazione. L'equilibrio salta al 28' per un episodio. Barrios spara da 20 metri, Kamada tocca e spiazza Provedel: 1-0 per l'Atletico Madrid. La reazione dei capitolini non c'è: la Lazio conferma le difficoltà mostrate nel complesso avvio di stagione e di fatto non crea reali pericoli per la porta iberica fino all'intervallo.