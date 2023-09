Il Newcastle prova ad aggredire sin dal calcio d'inizio, il Milan gestisce il possesso del pallone e al 4' si fanno vivi davanti: conclusione debole di Leao. Più pericoloso Giroud al 14', con una deviazione che Pope disinnesca in uscita, salvando la porta dei magpies. La pressione rossonera è costante e Pope deve intervenire ancora al 19'. Corner di Krunic, colpo di testa di Theo Hernandez e il portiere devia. Il Newcastle soffre e fatica a ripartire: il pallone non arriva mai dalle parti di Maignan nella prima mezz'ora.

Si gioca ad una porta sola, al 32' nuova chance rossonera: Giroud trova il tempo per la deviazione ravvicinata, mira sbagliata. Il forcing del Diavolo continua, al 34' ci prova Pobega: sembra gol fatto, sulla linea un difensore respinge. Lo 0-0 alla fine del primo tempo va decisamente stretto ai padroni di casa.

Rossoneri chiamati a riscattarsi dopo il pesante k.o. per 5-1 incassato contro l'Inter nel derby. Gli inglesi si presentano a San Siro con Sandro Tonali, ex di turno che in estate si è trasferito ai magpies.