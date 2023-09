Alle ore 21 i campioni d'Italia scendono in campo all'Estadio Municipal

Il Napoli fa il suo esordio stagionale in Champions League scendendo in campo oggi 20 settembre 2023, sul campo del Braga per la prima sfida della fase a gironi.

Calcio d'inizio alle ore 21 all'Estadio Municipal per i campioni d'Italia con diretta tv e streaming. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.