Terza giornata di Champions League oggi, mercoledì 25 ottobre. La Lazio di Sarri affronterà il Feyenoord, dalle 18.45 in diretta tv dal de Kuip Stadium di Rotterdam,nel match valido per il del girone E.

Si tratta di una sfida cruciale per le sorti del raggruppamento. Entrambe le squadre sono in salute: i biancocelesti si sono risollevati in Serie A con due vittorie di fila, mentre gli olandesi, grazie a sette successi consecutivi, sono tornati prepotentemente in lotta per il titolo dell'Eredivisie. Nel girone, la Lazio ha 4 punti dopo il pareggio casalingo con l'Atletico Madrid e la vittoria in casa del Celtic.

Feyenoord-Lazio, le probabili formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. A disposizione: Lamprou, Wellenreuther, Dilrosun, Jahanbakhsh, Linger, Arnaud, Lopez, Beelen, Milambo, Sauer, Ueda, Van den Belt. Allenatore: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Casale, Lazzari, Lu. Pellegrini, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Pedro, Isaksen, Castellanos. Allenatore: Sarri.

La partita in tv

Sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky (canali 201 - Sky Sport Uno e 252 - Sky Sport) e in streaming per gli abbonati su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.