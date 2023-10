L'Inter riceve il Salisburgo oggi martedì 24 ottobre nel match valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. La sfida, in diretta tv dalle 18.45, può indirizzare la strada verso la qualificazione agli ottavi.

Inter-Salisburgo, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

Cosa ha detto Inzaghi

La partita contro il Salisburgo "è importantissima, in un girone molto equilibrato, dove bisognerà tenere molto alta la concentrazione, il Salisburgo è una squadra non semplice da affrontare, che ha vinto a Lisbona contro il Benfica", ha affermato il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Quanto a chi giocherà, "oggi (ieri, ndr) ho diversi dubbi di formazione, perché quando hai un giorno in meno, come capita oggi, ho visto dieci giocatori ieri ed erano quelli che non sono scesi in campo dall'inizio contro il Torino. Gli altri hanno fatto un grande lavoro di scarico, quindi il gruppo si unirà oggi: qualcosa cambierò, le rotazioni devono essere un valore aggiunto perché giocando ogni 72 ore la fatica fisica e mentale si fa sentire. In più, ho tantissimi nazionali, dovrò valutare tutti bene".

L’Inter, che ha portato a casa quattro punti nelle prime due sfide (pareggio a San Sebastian contro la Real Sociedad e successo in casa contro il Benfica), viene data come favorita.

La partita in tv

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Infinity+.