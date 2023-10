Nel terzo turno della fase a gironi di Champions League il Milan oggi, mercoledì 25 ottobre, fa visita al Psg che è seconda nel girone F con 3 punti. La squadra di Pioli ha invece rimediato due pareggi (entrambi 0-0) nelle prime due giornate ed è terzo a quota 2. La partita è in programma alle 21 a Parigi e potrà essere vista in diretta su Amazon Prime Video, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Per i rossoneri questa sarà anche l’occasione di ritrovare Gianluigi Donnarumma, ormai alla terza stagione in forza ai transalpini. "Ritrovare il Milan è una grande emozione, sarà una partita particolare. Devo però lasciare le emozioni fuori e pensare alla partita. Qui sto molto bene, c'è una grande famiglia al Psg come al Milan", ha detto il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Milan, sua ex squadra. "In rossonero sono stato 8 anni, il club mi ha dato tutto e lo ringrazierò per sempre - ha aggiunto Donnarumma - Ora sto bene qui, ho trovato un ambiente incredibile sin dal primo giorno. I tifosi mi hanno accolto benissimo e cerco di dare il massimo per il Psg".