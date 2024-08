La Champions League 2024-2025 si accende oggi giovedì 29 agosto 2024 con il sorteggio, in diretta tv e streaming. La Coppa dalle grandi orecchio cambia volto, con una nuova formula per 36 squadre (e non 32), comprese le 5 formazioni italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

La nuova formula

Nella prima fase ogni squadra disputa otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking Uefa.

Non esiste più il tradizionale sorteggio integrale manuale con le palline, gli abbinamenti sono definiti in modo automatico da un computer, come avviene già per la composizione del calendario della serie A.

Le prime otto squadre della classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto si affrontano successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno, per raggiungere le altre otto squadre agli ottavi.

La diretta tv

Il sorteggio, al via alle 17.45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV 8. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport 24 (canale 200).