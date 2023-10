Il Napoli in campo oggi alle 21 in casa dell'Unione Berlino per il match valido per la terza giornata del Girone C di Champions League 2023-2024. I campioni d'Italia, che hanno 3 punti, nella sfida in diretta tv fanno visita ai tedeschi, in cui milita Leonardo Bonucci ex difensore della Juventus, fermi a quota zero

Le probabili formazioni

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Bonucci; Trimmel, Laidouni, Khedira, Tousart, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Cosa ha detto Garcia

"Penso che saremo pronti, sulla motivazione in Champions League non c'è mai bisogno per un allenatore di insistere. La Champions è sempre una competizione molto bella da giocare. Abbiamo iniziato bene vincendo a Braga e poi pur avendo fatto un'ottima gara contro il Real Madrid non abbiamo preso punti. L'obiettivo di domani è prenderci questi punti che abbiamo perso in casa". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia alla vigilia del match di Champions League.

Come sta il Napoli

Dopo la vittoria in campionato a Verona, gli azzurri fanno visita a una squadra in grave crisi e reduce da otto sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions. La strada per gli uomini di Garcia sembra dunque in discesa: la seconda vittoria di fila in trasferta dopo quella in Portogallo sul campo del Braga si gioca a 1,95.

La partita in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà possibile inoltre vedere il match su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Now e Mediaset Infinity.