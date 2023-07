Chelsea, ufficiale Nkunku: "Orgoglioso di indossare maglia Blues"

"Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l'ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra e mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo". Sono le parole di Christopher Nkunku, nuovo acquisto del Chelsea che lo ha prelevato da Lipsia. "Avendo giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti al mondo. Sono molto emozionato per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea”. Lo comunica il club londinese tramite i propri canali ufficiali.

"Christopher si è dimostrato uno dei migliori attaccanti del calcio europeo nelle ultime due stagioni e aggiungerà qualità, creatività e versatilità alla nostra squadra”. È il commento di Laurence Stewart e Paul Winstanley, co-direttori sportivi del Chelsea. “Ha dimostrato le sue capacità ai massimi livelli con l'RB Lipsia e la Francia e non vediamo l'ora che si unisca ai suoi nuovi compagni di squadra prima della nuova stagione". Nkunku ha iniziato la sua carriera al Psg, collezionando 78 presenze in prima squadra, vincendo tre volte la Ligue 1 e due la Coppa di Francia prima di trasferirsi al Lipsia nel 2019”.

“In Germania, l’attaccante si è imposto, segnando 35 gol in tutte le competizioni nella stagione 2021/2022, nominato Giocatore della Stagione in Bundesliga e nella Pfa tedesca, vincendo inoltre due volte la Coppa di Germania. Nell’ultima stagione, Nkunku ha realizzato 23 reti”.