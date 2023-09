Matteo Arnaldi, 22 anni da Sanremo, è il nome nuovo del tennis italiano. L'azzurro, con la vittoria in 3 set contro il britannico Cameron Norrie, vola negli ottavi di finale del singolare maschile dell'US Open 2023. L'italiano, numero 61 del ranking Atp, si toglie lo sfizio di approdare tra gli ultimi 16 del torneo con il diritto, probabilmente, di sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Arnaldi, professionista dal 2019, sta vivendo la migliore stagione della carriera. Tra i primi 1000 del mondo nel 2020, Arnaldi ha compiuto progressi ogni anno: nei primi 500 nel 2021, tra i top 2022 un anno fa e lo sbarco nei primi 100 del mondo a maggio 2023. Al torneo Atp di Umago è arrivato fino alle semifinali, risultato record sinora. La vittoria da incorniciare, oltre al successo contro Norrie, rimane quella ottenuta all'Atp Masters 1000 di Madrid contro il norvegese Casper Ruud al secondo turno.

Il piazzamento in classifica, il più alto mai raggiunto, è destinato ad essere ritoccato dopo l'avventura a New York. Il ligure non ha ancora vinto un titolo nel circuito. In premi, in singolare, ha incassato 496mila dollari. Se si considera anche il doppio, il prize money sale a 759.500 dollari: la cifra sarà sensibilmente incrementata dopo i risultati all'US Open 2023. La qualificazione agli ottavi di finale vale 285.000 dollari.