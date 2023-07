Ciclismo: il 24 giugno torna Nova Eroica, su strade bianche in bici gravel moderne

Sabato 24 giugno e domenica 25 il paesaggio senese della Val d’Arbia e della val d’Orcia, con epicentro nel paese di Buonconvento, torneranno a costituire la scenografia principale di Nova Eroica, evento dedicato ai ciclisti in sella alle biciclette moderne, soprattutto biciclette gravel. Il Villaggio di Nova Eroica, scrive l'organizzazione, aprirà ufficialmente venerdì 23 giugno ma già giovedì si potrà raggiungere Buonconvento per le operazioni preliminari come il ritiro del numero e del pacco gara. Venerdì la giornata sarà caratterizzata dal convegno su “Salute e Sport” presso il Teatro Dei Risorti. Quindi sabato 24 giugno, alle ore 8.00, via a Nova Eroica con i suoi tre percorsi di km 130, km 90, con alcuni tratti cronometrati utili a stilare la classifica finale, km 60 di tipo cicloturistico. Il percorso più lungo assegnerà il titolo di Campione Nazionale Gravel Acsi.

Domenica 25 giugno spazio alle famiglie ed ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita, con Nova Eroica Family: "Nova Eroica Buonconvento non può che crescere - dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L'Eroica - Lo dicono i numeri, il gradimento, il contesto, l'ormai mondiale successo delle strade bianche che circondano il piccolo, bellissimo borgo valdarbiese. Tante le iniziative collaterali, molta attenzione a giovani e family, più l'accoglienza calda e orgogliosa di un popolo che ha radici e cultura". Tutti i dettagli sul sito eroica.cc/it/nova-eroica.