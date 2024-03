L'olandese Mathieu Van der Poel vince il Giro delle Fiandre 2024 mettendo in bacheca il terzo successo dopo quello del 2020 e del 2022. Un'impresa storica quella del campione del mondo 29enne, che negli ultimi cinque anni non è mai sceso dal secondo posto. Van der Poel ha dominato la gara gestendo in solitaria in vantaggio fino alla fine e piazzando l'azione decisiva sulla rampa del Koppenberg.

Dietro di lui un incredulo Luca Mozzato mentre al terzo posto si è classificato il tedesco Nils Politt. Al nono posto in classifica c'è l'italiano Alberto Bettiol.