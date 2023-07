Cio, dal 23 giugno invito a 30 minuti di allenamento per migliorare la salute

un adulto su quattro e oltre l'80% dei giovani non soddisfano i livelli minimi di attività raccomandati necessari per una salute ottimale

"Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi una nuova iniziativa globale per ispirare e consentire al mondo di muoversi ogni giorno di più. Guidati dagli olimpionici e creati in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Let's Move inizierà il giorno delle Olimpiadi, il 23 giugno, con un invito a dedicare ogni giorno del tempo al movimento per una salute migliore". Lo scrive il Cio in una nota.

"Il mondo si muove più velocemente che mai, ma le persone si muovono meno. La ricerca ha rilevato che un adulto su quattro e oltre l'80% dei giovani non soddisfano i livelli minimi di attività raccomandati necessari per una salute ottimale. Non avere abbastanza tempo durante la giornata è uno dei motivi più comuni addotti per non essere in grado di raggiungere questo obiettivo. Allo stesso tempo, iniziare con soli 30 minuti di movimento al giorno ha notevoli benefici per la salute di cuore, corpo e mente".

"Un'attività fisica regolare può aiutare a prevenire o gestire alcune malattie, come le malattie cardiache, l'ictus, il diabete e alcuni tipi di cancro. Aiuta anche a prevenire l'ipertensione e riduce i sintomi di depressione e ansia. Essere attivi garantisce anche una sana crescita e sviluppo nei giovani e rimanere in buona salute in età avanzata. Il 23 giugno, il Movimento Olimpico incoraggerà e sosterrà le persone di tutto il mondo a sfruttare questo momento della loro vita quotidiana per muoversi in qualsiasi modo, ovunque. Ciò include un invito digitale da parte degli olimpionici Allyson Felix, Pau Gasol, PV Sindhu, Yusra Mardini a ritagliarsi 30 minuti per partecipare all'allenamento digitale Let's Move Olympic Day in qualsiasi luogo nel mondo, con l'ambizione di farne un'abitudine quotidiana".