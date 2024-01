ClasseMini Italia compie 30 anni, vela in festa a Genova il 20 gennaio

"ClasseMini Italia, l'organizzazione di riferimento nel mondo della vela d'altura, festeggerà i suoi trent'anni di attività presso il prestigioso Palazzo Ducale di Genova. L'evento, in programma per il 20 Gennaio 2024 vedrà la partecipazione di atleti di spicco, cariche istituzionali e rappresentanti della Federazione Italiana Vela". Lo fa sapere la classe dei 6,50 metri d'altura con una nota. "La celebrazione prenderà il via alle ore 16 con una conferenza stampa unica, durante la quale gli atleti partecipanti alla Mini Transat 2023, tra cui il vincitore Luca Rosetti, condivideranno le loro esperienze, sfide e successi".

"La Mini Transat, regata transatlantica su imbarcazioni di soli 6,50 metri, rappresenta una delle sfide più impegnative nel mondo della vela oceanica, e la testimonianza di questi coraggiosi navigatori sarà senza dubbio uno dei momenti clou dell'evento. Il Palazzo Ducale di Genova, simbolo di storia e cultura, fornirà la cornice perfetta per questa celebrazione straordinaria. Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera unica, tra i fasti storici delle sale e i discorsi appassionati degli atleti che hanno sfidato l’oceano atlantico a bordo delle loro imbarcazioni in solitaria".

"La presenza di eminenti cariche istituzionali di prim'ordine e dei rappresentanti della Federazione Italiana Vela sottolinea l'importanza di ClasseMini Italia nel panorama nautico nazionale. La collaborazione e il sostegno delle istituzioni contribuiscono al continuo sviluppo e alla promozione della vela d'altura nel paese".

"L'evento rappresenta un momento di riflessione sul passato glorioso di ClasseMini Italia e, allo stesso tempo, un'occasione per guardare al futuro. Durante la conferenza stampa, saranno presentate nuove iniziative e progetti che confermano l'impegno costante dell'organizzazione nel promuovere la vela giovanile e sostenere i talenti emergenti. L'evento è aperto alla stampa e al pubblico, che avranno l'opportunità di partecipare a questa festa straordinaria dedicata alla vela d'altura con il contributo significativo di ClasseMini Italia e Fiv".