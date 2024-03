La principessa Kate potrebbe parlare delle proprie condizioni di salute in un evento pubblico. La moglie del principe William, 42 anni, è assente dalle scene pubbliche da gennaio, da quando si è sottoposta ad un intervento addominale. Le sue condizioni sono avvolte dal mistero, con ipotesi più disparate che si inseguono ai limiti del complottismo.

Non ha contribuito a fare chiarezza il caso della foto diffusa in occasione della festa della mamma: l'immagine Kate con i 3 figli è stata ritirata delle agenzie internazionali perché ritoccata. La principessa ha confessato di aver editato l'immagine.

Ora, i media inglesi ipotizzano che Kate potrebbe fare il punto in un evento pubblico, per fare chiarezza e sgombrare il campo da versioni che delineano un quadro medico complesso. Il Times, in particolare, riporta le parole di persone vicine alla coppia. "Sono apertissimi quando si tratta di interagire con il pubblico e posso vedere uno scenario in cui la principessa potrebbe parlare della sua convalescenza negli impegni" pubblici. "Se dovesse farlo, lei lo farebbe così", le parole di un 'insider'. "Vogliono essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Mi aspetto che questo sia il suo orientamento, lo deciderà lei. Non si faranno mettere fretta", dice un amico anonimo.