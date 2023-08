L'Arsenal ha vinto la Community Shield, battendo il Manchester City per 4-1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1. I campioni d'Inghilterra, vincitori anche di FA Cup e Champions League nella scorsa stagione, sono passati in vantaggio al 77' con Palmer. L'Arsenal ha pareggiato in pieno recupero con Trossard. Dal dischetto, la formazione di Pep Guardiola ha pagato a caro prezzo gli errori di De Bruyne e Rodri.