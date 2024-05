Finale di Conference League oggi, mercoledì 29 maggio 2024. A contrastare la Fiorentina ci sarà l’Olympiakos che gioca quasi in casa visto che il teatro della partita sarà l’Opap Arena, stadio dei cugini dell’AEK Atene. Per Biraghi e compagni si tratta della seconda finale consecutiva. La sconfitta dello scorso anno contro il West Ham ancora brucia e tutto il popolo viola sogna di alzare un trofeo europeo che manca dal 1961, anno del trionfo in Coppa delle Coppe.

La partita si gioca alle 21 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 oltre che su Dazn e Sky (per gli abbonati).

"Quest'anno abbiamo onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto tra girone e gare successive. Cercheremo di sfruttare un po' l'esperienza dell'anno passato: conosciamo pericoli e vantaggi che si possono avere. Cercheremo di dare il massimo, contentissimi di avere questa rivincita", ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, alla vigilia della finale. "Alla squadra ho detto che abbiamo avuto la capacità e bravura di ripresentarci in finale e che dobbiamo interpretare questa partita come fosse l'ultima della vita perché nessuno ha la certezza di poterne giocare un'altra. Dobbiamo cercare di essere perfetti e avere il fuoco dentro. In una finale non devi sbagliare niente", ha aggiunto.

"Siamo tutti nervosi, perché sappiamo come è finita lo scorso anno. Vogliamo portare il trofeo a Firenze perché i tifosi lo meritano. Ho visto i ragazzi carichi, sanno che domani si dovrà soffrire, ma è bello soffrire quando si vince", ha commentato dal canto suo il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso aggiungendo: "Sarebbe bello dedicare il trofeo a Joe (Barone ndr.), speriamo di farcela i ragazzi ce la metteranno tutta".