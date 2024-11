La Fiorentina batte 3-2 il Pafos in un match valido per la quarta giornata di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i padroni di casa a segno Kouamé al 38', l'autogol di Goldar al 53' e Martinez Quarta al 73'; per i ciprioti in gol Jairo al 68' e Jaja all'87'. In classifica i viola salgono a quota 9 in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, il Pafos invece resta invece fermo a 6 punti.