La Fiorentina batte il Rapid Vienna per 2-0 nel ritorno dei playoff di Conference League e si qualifica per la fase a gironi del torneo. I viola, sconfitti per 1-0 in Austria all'andata, ribalta il risultato nella gara di ritorno con la doppietta di Gonzalez. I toscani si portano in vantaggio al 59', quando Gonzalez approfitta del disastro della difesa ospite. Cross di Biraghi da sinistra, l'intervento di un difensore si trasforma in un 'quasi autogol', l'argentino piomba sul pallone di sinistro: 1-0. Il raddoppio arriva al fotofinish su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 2-0 e Fiorentina avanti.