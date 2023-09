Esordio in Conference League oggi, giovedì 21 settembre, per la Fiorentina che giocherà contro il Genk. I viola fanno parte del Gruppo F. La partita si gioca alle 18:45 alla Luminus Arena e la sfida verrà trasmessa in diretta tv da Sky e in streaming su Now, SkyGo e DAZN.

"È stata una grandissima soddisfazione aver superato il preliminare contro una squadra forte come il Rapid Vienna", ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia del match.

"Volevamo il girone, ora ci aspetta un mini-torneo dove bisogna fare punti e giocare tutte le partite per ottenere qualcosa di importante. Questa è una trasferta impegnativa, va affrontata con lo spirito giusto", ha aggiunto. Sull'alternanza dei portieri Terracciano e Christensen: "Siamo indecisi, abbiamo un nuovo preparatore dei portieri e non sappiamo se far giocare uno in campionato e l'altro in coppa. Christensen è giovane e di grande prospettiva, arriva da metodi diversi dai nostri ma ha voglia di mettersi in mostra".