Consigli fantacalcio, 5 centrocampisti goleador: puntate su di loro

Consigli fantacalcio – Sebbene la nuova stagione abbia preso il via da poco più di un mese, il campo ha già iniziato ad emettere i suoi verdetti in merito ai protagonisti sul rettangolo verde. Alcuni interpreti si sono presentati nel migliore dei modi ai nastri di partenza, trascinando le rispettive squadre.

Il fantacalcio, come noto, è un gioco di furbizia, fortuna e strategia. Rendere competitivo solo il reparto offensivo il più delle volte potrebbe non bastare per raggiungere il successo: la chiave per aprire le porte del trionfo si nasconde spesso a centrocampo. Per studiare al meglio le vostre strategie, restate aggiornati in tempo reale consultando le probabili formazioni Serie A 2023/2024

Avere in rosa centrocampisti da bonus si rivela infatti nella maggior parte dei casi un fattore determinante: cinque pedine in particolare, tra certezze e talenti emergenti, si stanno confermando o potrebbero rivelarsi a breve nelle vesti di autentici goleador. Se non lo avete ancora fatto, da qui in avanti puntate su di loro senza alcuna esitazione.

Consigli fantacalcio, 5 centrocampisti su cui puntare

● CHIESA (JUVENTUS): impossibile non iniziare questo elenco partendo dal numero 7 bianconero. Per Allegri è una seconda punta ideale, fin qui lo ha utilizzato esclusivamente in tandem con Vlahovic, raccogliendo ottimi frutti. Rappresenta il top assoluto del

reparto mediano, un attaccante aggiunto a tutti gli effetti: i 3 gol realizzati nelle prime 4 giornate ne sono la riprova.

● PULISIC (MILAN): il centrocampista statunitense è un altro interprete di lusso su cui puntare ad occhi chiusi. La posizione di esterno destro nel tridente offensivo di Pioli lo premia in termini di bonus: sono già 2 le reti collezionate, ha impattato nel migliore dei modi all’interno della sua nuova realtà. L’intesa con i compagni è ottima, ha tutte le carte in regola per divenire un assoluto trascinatore.

● STREFEZZA (LECCE): solo una rete in quest’avvio per l’esterno dei salentini, con tanto di esclusione a sorpresa dai titolari nella terza e nella quarta giornata. Tuttavia, non è ancora il momento di disperare: il numero 27 è un vero e proprio pilastro della squadra giallorossa, nonché primo rigorista. Il suo talento purissimo sarà essenziale nell’intero corso della stagione.

● KARLSSON (BOLOGNA): la società felsinea ha investito ben 11 milioni di euro per prelevarlo dall’AZ Alkmaar, è un giocatore che alla lunga avrà la possibilità di imporsi. Non ha ancora lasciato il segno durante le sue prime apparizioni, ma la sensazione è che presto la musica potrebbe cambiare: gode di ottime qualità balistiche, occhio anche al possibile sorpasso su Orsolini nel ruolo di primo rigorista.

● SOULÉ (FROSINONE): avvio a dir poco sorprendente dei ciociari, con il talento dell’argentino scuola Juve in grande spolvero. Aveva già fatto intravedere la sua classe tra le fila dei bianconeri, adesso avrà modo di imporsi da protagonista a tutti gli effetti. Si dispone stabilmente a destra nel tridente d’attacco, nel corso di questa stagione potrebbe regalare parecchie soddisfazioni inaspettate.