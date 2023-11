"Questa Coppa Davis l'ha vinta Sinner ma soprattutto l'ha persa Djokovic che", nel match in semifinale contro l'altoatesino, "ha buttato tre match point". E' l'analisi di Massimo Cacciari dopo la vittoria dell'Italia nella Coppa Davis 2023. Jannik Sinner ha trascinato gli azzurri nei quarti di finale contro l'Olanda, nella semfinale contro la Serbia di Novak Djokovic e poi in finale contro l'Australia.

In particolare, in semifinale l'azzurro ha sconfitto Djokovic in singolare e poi in doppio nella stessa giornata. Un passaggio di testimone? "Nole avrà un anno o due al massimo, poi si vedrà chi tra questi ventenni sarà in grado di seguire le sue orme. Tuttavia rispetto a Djokovic, Federer o Nadal, Sinner è molto carente su certe cose: è vero che è formidabile da fondocampo, pazzesco, ma sotto rete deve migliorare tantissimo, deve crescere davvero molto", dice Cacciari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.