L'Italia si porta avanti 1-0 sulla Svezia e grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come seconda alle Finals di Coppa Davis. Agli azzurri di Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accedere alle finali di Malaga. Buona la prestazione di Arnaldi che al terzo match point porta a casa un risultato importante per l'Italia che aveva in tribuna anche Matteo Berrettini come tifoso speciale. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego affronterà contro Elias Ymer.