L'Italia ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni. I 'moschettieri' che hanno trionfato nel 1976 non sono stati invitati alla premiazione, dove è stato ammesso solo il capitano dell'epoca, Nicola Pietrangeli. "Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano anche la squadra del '76. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne" con la squadra trascinata da Jannik Sinner. "Il silenzio totale della stampa avalla e convalida la scelta. Peccato", ha scritto su X l'ex campione della Davis Paolo Bertolucci polemizzando con il numero uno della Federtennis Angelo Binaghi. Nel '76, Bertolucci ha alzato l'Insalatiera d'argento con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli.

"Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare a vedere il Foro Italico, o invitati ad andare a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga. Vengono completamente ignorati dalla Fitp: figuriamoci se la federazione invita gli ex giocatori, oppure quella squadra che ha vinto nel '76 la Coppa Davis", ha detto Barazzutti all'Adnkronos. "Evidentemente ritengono evidentemente il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti che in tutti questi anni hanno scritto pagine di storia", ha aggiunto.

Quindi "non sono assolutamente sorpreso di questo e non mi sarei mai aspettato di essere invitato da questo gruppo federale. Non trovo che sia né inelegante né sorprendente, trovo che la federazione si comporia con gli ex giocatori esattamente come si sta comportando da sempre. E' una critica alla federazione? No, è una constatazione", ha concluso Barazzutti.