Coppa Italia 2023-2024 oggi in tv: programma, orario, partite

Quattro partite dei 32esimi di Coppa Italia 2023-2024 in programma oggi. Tutti i match sono trasmessi in diretta tv e in streaming da Mediaset. Il programma di domenica 13 agosto inizia alle 17.45 con la sfida Empoli-Cittadella. Alle 18 si gioca Bari-Parma, mentre in serata spazio a Verona-Ascoli e Cagliari-Palermo.

COPPA ITALIA, OGGI LE PARTITE IN TV

Ore 17.45 – Empoli-Cittadella – Diretta tv su 20 Mediaset, in streaming su Mediaset Infinity;

Ore 18.00 – Bari-Parma – Diretta tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity;

Ore 21.00 – Verona-Ascoli – Diretta tv su 20 Mediaset, in streaming su Mediaset Infinity;

Ore 21.15 – Cagliari-Palermo – Diretta tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity.