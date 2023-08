Coppa Italia 2023 oggi, come vedere partite in tv: orario e programma

Quattro partite in programma oggi per i 32esimi di finale della Coppa Italia 2023. Tutte le partite sono trasmesse da Mediaset in tv e in streaming. Nella giornata di oggi entrano in scena 4 formazioni di Serie A: Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna. Ecco il programma di oggi con orari e canali:

Ore 17.45 – Frosinone-Pisa – Diretta tv su 20 Mediaset, in streaming streaming su Mediaset Infinity;

Ore 18.00 – Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia 1, in streaming streaming su Mediaset Infinity;

Ore 21.00 – Genoa-Modena – Diretta tv su 20 Mediaset, in streaming streaming su Mediaset Infinity;

Ore 21.15 – Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1, in streaming streaming su Mediaset Infinity.