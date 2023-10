Fabrizio Corona 'vince' un altro Tapiro d'oro e rilancia con un altro annuncio sul caso scommesse: "Io le prove le ho e le farò vedere entro il 15 novembre su una piattaforma online libera: il 30% dei calciatori è coinvolto", dice l'ex re dei paparazzi a Striscia la Notizia, nella puntata in onda stasera. La scorsa settimana Corona è stato ospite di Avanti Popolo, trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. Su Rai3, martedì scorso, non è stato trasmesso un audio che Corona considerava dirompente: "De Girolamo vi aveva detto che martedì avrebbe mandato in onda i filmati integrali e che io sarei potuto tornare in studio? E invece è finita che in Rai non mi vogliono più e il materiale non lo trasmettono" dichiara Corona a Valerio Staffelli.

Corona è stato querelato da Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy, chiamati in causa nelle 'rivelazioni' dei giorni scorsi. "Casale mi ha querelato. Intanto bisogna vederla sta querela, ma posso dirvi che prima di querelarmi mi ha chiamato il suo procuratore per chiedermi se avessi le prove di quello che ho detto. Lo avrebbe fatto se fosse stato certo che era tutto falso? Poi ho ricevuto altre telefonate da persone disposte a darmi tutti i soldi che volessi per non farle uscire", sostiene Corona.