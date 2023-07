Cracovia 2023, pentathlon moderno: oro e pass olimpico per Sotero e Malan

Italiani d'oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei di Cracovia. prima a salire sul podio più alto è stata Alice Sotero che ha conquistato l’oro con una gara impeccabile: decima al termine della prova di equitazione, l'atleta piemontese ha raccolto tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in testa alla classifica con venti secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. Nella prova finale Sotero non ha tentennato, mantenendo di fatto il vantaggio iniziale per tutti i cinque giri e festeggiando la qualificazione olimpica per Parigi 2024 con la medaglia d’oro. Argento per la spagnola Laura Heredia, bronzo per la britannica Olivia Green. L'altra azzurra Elena Micheli ha chiuso all'11° posto.

Giorgio Malan ha seguito l'esempio della compagna di squadra. Dopo un’ottima prestazione nell’equitazione, il piemontese perde qualche posizione in classifica per la scherma ma recupera prontamente con il nuoto. Partito quinto nella laser run con sei secondi dalla testa, l'azzurro impone sin dal primo giro il ritmo nella corsa. La precisione nelle ultime due serie al tiro fanno la differenza. Malan precede il britannico Joseph Choong e all’ungherese Csaba Bohm. Più attardati gli altri due azzurri in gara ovvero Roberto Micheli (16°) e Matteo Cicinelli (18°). Per l'Italia, infine, un'ulteriore soddisfazione: la medaglia di bronzo nella classifica a squadre.