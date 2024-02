Cresce il calcio 'digitale' ma su app e piattaforme c'è il rischio 'pezzotto'

Il calcio 'digitale' è sempre più in crescita e il tema dei digital assets (token, Nft, Item digitali) legati agli sportivi è di particolare attualità. Sono infatti molti i siti e le app che propongono giochi (Fantasy Football Games) in cui l’utente deve acquistarli per poter giocare. Non sempre con le dovute autorizzazioni da parte dei titolari, come riporta il Sole 24Ore, che pone il rischio non da poco di comprare degli asset non autorizzati e poi doverli restituire a causa della mancata acquisizione, da parte della piattaforma, dei diritti necessari.

Il tema sta crescendo di rilievo, al crescere dell’utilizzo di questi siti e app. Quando un giocatore firma per una società di calcio, concede a quest’ultima lo sfruttamento dei diritti relativi alle sue prestazioni sportive. Quindi, ogni tipo di attività esclusivamente legata alle partite del club in questione e agli allenamenti che l’atleta professionista dovrà svolgere per poter dare il meglio sul rettangolo di gioco. Oltre al contratto che lega un calciatore al suo club è presente un secondo contratto che regola l’accordo relativo allo sfruttamento dell’immagine del giocatore.

In questo momento esistono varie piattaforme (Starcks, Sorare, Myse, Hypermatch) che vendono Items digitali dei calciatori ma solo alcune di esse dichiarano di avere acquistato correttamente i diritti. Starcks (www.starcks.io) dichiara espressamente sul proprio sito di acquisire i diritti dai singoli calciatori con cui, inoltre, spesso avvia collaborazioni sui rispettivi profili social. All’interno dell’applicazione, i Token riportano infatti un’immagine dell’atleta con una divisa Starcks, che dimostra la correttezza dell’utilizzo del diritto. Ci sono attualmente una ventina di Token con nuovi “listing” ogni mese. Il vantaggio principale per gli utenti consiste nel fatto che i Token vengono emessi una sola volta e durano per tutta la carriera del giocatore. Sorare (www.sorare.com), invece, acquista i diritti dalle leghe o dalle società calcistiche con investimenti milionari che ogni stagione mette in campo. Tutti gli Nft presenti, hanno infatti le divise degli atleti.