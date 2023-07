Cristiano Ronaldo da Guinness dei primati, è l'atleta più pagato del 2023

Il portoghese Cristiano Ronaldo non smette di mettere in fila record. L'ex attaccante di Juve e Real è entrato, ancora una volta, nel Guinnes World Record per essere stato lo sportivo più pagato nel 2023. Il bomber che ora milita in Arabia nell'Al Nassr ha guadagnato (nel periodo compreso tra maggio 2022 e fine aprile 2023) circa 136 milioni di dollari, di cui 46 sul campo e 90 dalle entrate extra. Numeri che sono andati ad aumentare grazie al suo contratto con l'Al Nassr, decisamente più alto (circa 200 milioni di dollari a stagione) di quello che ha percepito nel suo ritorno al Manchester United.

Numeri da capogiro che hanno certificato ancora una volta che Cristiano Ronaldo sotto l'aspetto economico è il primo al mondo. Per la terza volta è stato inserito in questa classifica da Forbes, ultima nel 2017, e ha ripreso lo scettro di sportivo più pagato dal suo rivale storico Leo Messi. L'argentino si è piazzato al secondo posto con 130 milioni di dollari (così come nel 2022). Terzo posto per il francese Kylian Mbappè con 120 milioni di dollari di guadagni totali. Il primo non calciatore è il campione del basket Nba LeBron James con 119,5 milioni di dollari seguito dal pugile Canelo Alvarez con 110 milioni di dollari. Nella top ten spiccano poi i due golfisti Dustin Johnson (107 milioni di dollari) e Phil Mickelson (106 milioni di dollari), ottavo posto per il cestista Stephen Curry (100,4 mln dollari), seguito dal tennista Roger Federer con 95,1 milioni di dollari e il campione Nba Kevin Durant (89,1 milioni di dollari).