"E' un onore essere qui. Avevo tante offerte, la mia famiglia considera l'Italia una seconda casa e l'Inter è una delle squadre più forti d'Europa". Juan Cuadrado è ufficialmente un giocatore dell'Inter. La società nerazzurra ufficializza l'ingaggio dell'ex giocatore della Juventus, che ha firmato un contratto di un anno. L'esterno colombiano è giunto in mattinata all'Humanitas di Rozzano per le rituali visite mediche e l'idoneità sportiva al Coni. Quindi nel pomeriggio la firma nella sede del club nerazzurro. Cuadrado, per anni pilastro della Juve, deve conquistare i suoi nuovi tifosi, che non nascondono la perplessità per l'ingaggio di un avversario considerato per anni soprattutto un simulatore. Tifosi non sono ancora profondamente convinti dell'acquisto. "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare", il testo dello striscione dei tifosi interisti della Curva Nord davanti alla sede del Coni a Milano.