Da oggi il lungo week end dell'Eroica, in 9000 da 52 paesi a Gaiole in Chianti

Da oggi L'Eroica entra nel vivo: i 9000 iscritti, in arrivo da tutto il mondo, si incontreranno per le strade di Gaiole in Chianti per la gara non competitiva riservata al ciclismo vintage. Animeranno i diversi villaggi, nati attorno Casa Eroica che quest'anno con il museo etrusco ha assunto la denominazione di Chianti Origo. All'interno di Chianti Origo c'è la ciclofficina di Luciano Berruti che in due giorni di apertura ha registrato già centinaia e centinaia di visite. Ci sono poi le bellissime biciclette che concorrono al "Concorso d'Eleganza", i simpaticissimi protagonisti del "Concorso Barba e Baffi", le vetrine del paese che testimoniano un amore antico per il ciclismo. Il clou alle ore 17.00 con la proiezione del docufilm che il giornalista RAI Franco Bortuzzo ha dedicato a Ottavio Bottecchia, primo italiano vincitore del Tour de France. Il film è sottotitolato in inglese per consentire la fruizione anche ai ciclisti stranieri.

I partecipanti a L’Eroica 2024 arrivano da 52 Paesi. In ordine di numero di iscritti: Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Austria, Polonia, Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Canada, Ungheria, Australia, Inghilterra, Svezia, Brasile, Lussemburgo, Irlanda, Slovenia, Danimarca, Romania, Norvegia, Monaco, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Malta, Portogallo, Croazia, Estonia, San Marino, Serbia, Russia, Messico, Scozia, Bulgaria, Nuova Zelanda, Isole Cayman, Uruguay, Galles, Liechtenstein, Slovacchia, Swaziland, Giappone, Albania, Sudafrica, Lettonia, Lituania, Panama, Qatar.

Sabato la prima partenza avverrà alle ore 4.30 con le biciclette costruite prima del 1930 e un programma molto impegnativo di ben 209 chilometri, che dal Chianti arriverà fino alla profonda Val d'Orcia, che richiederà tutte le energie a disposizione. Dalle ore 5.00 prenderanno il via gli altri ciclisti del percorso lungo. Alle ore 6.00 prenderanno il via i ciclisti iscritti al percorso di 135 chilometri. Domenica la prima partenza avrà luogo alle ore 7.00; protagonisti i ciclisti del percorso "Cento anno di radio", poi tutti gli altri.