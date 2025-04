L'azzurro vince il suo secondo torneo Atp battendo in finale l'olandese n. 1 del seeding in Marocco

Trionfo di Luciano Darderi nel torneo Atp di Marrakech. L'azzurro vince il suo secondo torneo Atp battendo in finale l'olandese Tallon Griekspoor, n. 1 del seeding in Marocco, con due tie-break 7-6 (7-3), 7-6 (7-4). Dopo la vittoria di Cobolli a Bucarest, per l'Italia arriva il 101° titolo in singolare a livello Atp. Grazie a questa vittoria Darderi entrerà nei primi 50 al mondo.