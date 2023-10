De Siervo: "Il calcio italiano è di grande valore, l'assegnazione dei diritti un risultato eccellente"

"Il calcio italiano, qualsiasi cosa se ne dica, ha un grande valore". Lo dice a "Il Sole 24 Ore" l'ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, parlando dell'assegnazione dei diritti tv. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, però è stato a dir poco critico: "quello che posso dire è che abbiamo ottenuto un risultato che ritengo eccellente. Siamo riusciti da un lato a garantire unfloorrilevante pari a 900 milioni annui rispetto agli attuali 927. Ma soprattutto abbiamo raggiunto quello che cercavamo di ottenere con il canale tematico: la possibilità di guadagnare dei soldi ulteriori, ma senza rischi per la Serie A. Non siamo soci di Dazn, ma superata la soglia di fatturato di 750 milioni da parte della piattaforma otterremo il 50% delle gross revenues, non del margine, che sconta sempre la variabile dei costi".

"Ci sono stati oltre 27 schemi diversi con più pacchetti. Abbiamo provato tutte le strade possibili in un contesto come quello italiano in cui l'Antitrust, al contrario di ciò che avviene in Spagna, non permette di vendere insieme diritti e connettività, che è ciò che consente a Telefónica di pagare quel che paga. Noi abbiamo dovuto lavorare in un contesto praticamente senza competizione perché i soggetti interessati avevano ambizioni molto diverse. Siamo stati vicini ad assegnare una partita in chiaro e dobbiamo ringraziare Mediaset per aver creduto nel progetto. Ma non c'erano le condizioni perché il soggetto forte, Dazn, imprescindibile in tutte le configurazioni di mercato, non ha mai realmente valutato alcuna alternativa al modello attuale".

Quanto ai fondi di investimento, "siamo stati i primi a essere approcciati dai fondi perché siamo la Lega a maggior potenziale di crescita futura. Questavolta i progetti presentati erano troppo poco approfonditi per ricevere un'attenzione sostanziale. Ma l'attenzione che ci è stata riservata conferma l'importanza crescente della Serie A. Altro che calcio italiano povero e senza più valore".