Roberto Mancini lascia la Nazionale e dopo le dimissioni a sorpresa dell’ormai ex ct si apre la caccia al nuovo commissario tecnico azzurro. Il dibattito, tra nomi realistici e di fantasia, su Twitter si incrocia con i sogni legati al calciomercato. Tra una parte dei tifosi della Juventus decolla l’idea di sponsorizzare la candidatura di Massimiliano Allegri: l’allenatore bianconero, legato al club da un contratto valido fino al 2025, è reduce da due annate deludenti. La stagione che sta per iniziare, con l’esclusione dalle coppe e condizionata da un bilancio complesso, dovrebbe essere un’annata di ambizioso riscatto. Ad una quota non indifferente di tifosi bianconeri, a giudicare dai tweet, un divorzio immediato da Allegri non dispiacerebbe: “Per amore della Nazionale cederei l’allenatore agli azzurri”, il senso di una serie di tweet ironici. Allegri, che in carriera si è dimostrato un eccellente gestori di gruppi di altissimo livello, potrebbe anche diventare un’opzione concreta per la panchina della Nazionale in futuro, magari dopo la parentesi bianconera che potrebbe concludersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Impossibile, però, ipotizzare un ribaltone ad una settimana dall’inizio del campionato.