Max Verstappen al comando del Gp d'Olanda di oggi, 27 agosto 2023. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale, cerca la nona vittoria consecutiva. La Ferrari prova a rimanere in zona podio con Carlos Sainz. Giornata nera per Charles Leclerc.

Giro 1 - Verstappen mantiene la prima posizione al via. La pioggia comincia a cadere abbondante. Leclerc è tra i piloti che decidono di rientrare per montare gomme da bagnato, ma il box Ferrari si fa cogliere impreparato: pneumatici non pronti, la sosta dura 13 secondi.