Jannik Sinner in campo oggi contro Novak Djokovic a Wimbledon 2023 per la semifinale del singolare maschile. L'azzurro, testa di serie numero 8, sfida il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica sull'erba dell'All England Club. Chi vince, affronta in finale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e il danese Holger Rune, sesta testa di serie.