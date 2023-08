Jannik Sinner contro Alex De Minaur oggi nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, testa di serie numero 8, cerca l'ottavo titolo della carriera e il primo trionfo in un Masters 1000. Sinner ha vinto i 4 confronti diretti disputati, compreso quello andato in scena sul cemento veloce nell'Australian Open 2022, su una superficie simile a quella su cui si gioca a Toronto. Sinner è attualmente numero 8 del ranking, Atp: in caso di trionfo in Canad, diventerebbe il numero 6 della classifica.

PRIMO SET

Sinner-De Minaur 1-0 - L'azzurro piazza 3 servizi vincenti e chiude il game con un attacco vincente finalizzato a rete.

Sinner-De Minaur 2-0 - Subito chance per il break e Sinner non si fa pregare: l'altoatesino crea due palle break e sfrutta la seconda opportunità su una seconda palla di De Minaur e allunga.

Sinner-De Minaur 2-1 - L'ipotesi di fuga tramonta subito. De Minaur reagisce immediatamente, è aggressivo e trova spazio complice il servizio di Sinner, costretto a ricorrere alla seconda: controbreak.

Sinner-De Minaur 2-2 - L'australiano tiene il servizio per la prima volta e completa la mini-rincorsa con l'aggancio.

Sinner-De Minaur 3-2 - Sinner scalda il servizio: la prima entra, le accelerazioni funzionano. Game a zero per l'azzurro.

Sinner-De Minaur 4-2 - Il sesto game può segnare la svolta. Sinner inanella 4 punti consecutivi e mette a segno il break che lo proietta sul 4-2.